La cultura, protagonista del nou anunci d'Estrella Damm

Dimecres, 19.2.2014. 17:38 h

Ja corre per internet el nou anunci d'Estrella Damm, un anunci molt diferent al que ens té acostumats la marca cervesera que fa anys que repeteix la mateixa formula i que en els darrers ha començat a punxar una mica. No sabem com serà l'anunci de l'estiu, però el d'aquesta primavera va en favor de la nostra cultura.En un spot protagonitzat per músics, actors, monologuistes i artistes del panorama català, convida a la gent a participar de la cultura, un sector que està vivint uns moments molt complicats arran de la crisi i la manca de criteri dels governs.