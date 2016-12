Els Mali Vanili tornen a la palestra amb un nou vídeo viral catalanista. El grup versiona una nadala amb el lema 'Let us vote' (deixeu-nos votar) reclamant que el poble català es pugui expressar lliurement a les urnes el proper 9 de novembre del 2014.

