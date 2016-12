Es diu Tió i es fa cagar!

Diumenge, 8.12.2013. 18:50 h

( 1 vot ) carregant carregant



Doncs això, que es diu Tió i no Cagatió. Bé, també té altres noms com la Soca o la Tronca i molts més que desconec, però com ja he dit, el què és segur és que no es diu Cagatió.En aquestes setmanes és freqüent sentir a parlar de les diferents tradicions del costumari nadalenc i cada vegada em trobo més sovint que la canalla anomena erròniament aquesta figura tradicional catalana de les festes de Nadal. Sí, potser us semblarà un detall insignificant, que el que és realment important és que es segueixi amb les tradicions i les coneguin i no pas que es digui d’una manera o d’una altra, però sempre he pensat que en l’evolució canviant del dia a dia, és importantíssima la força de la paraula, i és que tinc clar que el nom fa la cosa, i per tant, la paraula ha de ser la correcta.També em podríeu dir que el llenguatge evoluciona i que aquest ho fa d’acord amb el desenvolupament social , però en aquest cas, penso que més que una evolució lingüística, som davant d’una errada tan estesa que poca és la gent que se n’adona. Cal rectificar i explicar als més petits (i als que no ho són tant) el terme correcte, no tinguem por de corregir-los, només així podrem mantenir-nos fidels al respecte que es mereixen les nostres tradicions.