Nadius digitals amb manca d'habilitats bàsiques

Fa unes setmanes en un sopar entre amics va sortir el tema del món digital, les xarxes socials, etc. El tema va anar desenvolupant-se fins a arribar a l’experiència de tenir ordinadors a les aules enlloc de llibres. Un dels assistents, explicava que adolescents d’institut li havien comentat que no els agradava tenir un ordinador enlloc d’un llibre ja que consideraven que perdien molt temps durant el seu ús.

Els infants, adolescents i joves d’avui són nadius digitals, i tenen gran habilitat per fer funcionar les eines i infraestructures digitals com internet, les xarxes socials o jocs en línia, per exemple, però penso que el problema rau en les habilitats bàsiques instrumentals per tal de tenir suficients competències per moure’s en l’entorn digital al que estem situats actualment. Em refereixo a que un baix percentatge d’aquests saben utilitzar eines bàsiques com processadors de textos o fulls de càlcul, així com ubicar correctament els dits sobre el teclat per adquirir més fluïdesa i agilitat durant l’escriptura. Són només tres exemples de processos instrumentals bàsics que sembla que l’actual generació hagi obviat en els seus aprenentatges, i d’aquesta manera han fet un salt endavant a nivell tecnològic, però un salt en el què han oblidat un esglaó fonamental per a l’adquisició dels seus aprenentatges i fer que aquests siguin més òptims i complets.