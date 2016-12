Grans sorpreses al 50 aniversari de Doctor Who

Dimecres, 30.10.2013. 06:47 h

La BBC ha llençat la casa per la finestra amb la celebració del 50 aniversari de Doctor Who. Han preparat un gran capítol, del qual hi ha noves imatges, que s’anomenarà The Day of the doctor. Comptarà amb els últims 3 doctors : Matt Smith , David Tennant ( Per mi el millor que hi hagut mai i va donar la fama aquí) i John Hurt; també apareixera la Jenna Coleman . Aquest esperadíssim episodi especial s’emetrà el 23 de novembre. Sens dubte serà una gran estrena, molts fans ho esperen amb impaciència. Sobre l’argument, com no podia ser d’altra manera, no se'n sap res de res. Al trailer es pot veure una frase que ja ha fet saltar totes les alarmes : "El que vaig fer, ho vaig fer sense elecció. En nom de la pau i el seny . ". Crec que no defraudaran els fans, a més, estic content de tornar a veure Tennant (amb qui em va enganxar la sèrie) fent de nou de Doctor.



La BBC també té una altra sorpreseta preparada, el seu títol és: An Adventure in Space and Time . Es tracta d'una dramatització documental sobre la creació de Doctor Who a principis dels anys 60 . La pel·lícula de 90 minuts està produïda per BBC Two i ha estat escrita per Mark Gatiss, un habitual de la sèrie . En aquest repàs històric en David Bradley encarnarà el primer doctor , William Hartnell , mentre que Claudia Grant es posarà a la pell de Carole Ann Ford, que interpretava a la sèrie original la néta del doctor, Susan Foreman. Completen el repartiment Brian Cox, com a Sydney Newman, cap de sèries a la BBC el 1963; Jemma Powell i Jamie Glover, com a Jacqueline Hill i William Russell, respectivament. Els primers acompanyants del Doctor, Sasha Dhawan com a director, Waris Hussein, i Jessica Raine com a productora, Verity Lambert . Aquest nou treball no té data d'estrena oficial però volen fer una preestrena el 12 de novembre. Ens trobem davant d’una recreació fidedigna dels estudis de la BBC d'aquella època, segurament veurem con va néixer la cabina blava de policia amb capacitat per viatjar en el temps i l'espai més famosa de la història, pot ser realment mític.





Fa uns dies van aparèixer en una seu de la televisió nigeriana (Sí a Nigèria, a l’Àfrica!) 9 capítols de la sèrie que es donaven per desapareguts, ja hi són disponibles a l'iTunes, a un preu de 1,89 lliures cadascun o 9,99 lliures el 'pack'. I és que la BBC està fent molt per recuperar els 106 episodis rodats entre el 1964 i el 1973 que per diversos motius s'havien donat per perduts. Els propis seguidors han contribuït enèrgicament a tapar aquests forats a través de còpies que n'havien adquirit o gravat, però encara queden molts capítols que no s'han pogut recuperar. Els Capítols recuperats a Jobs (Nigeria) són protagonitzats per Patrick Troughton i són totalment originals. Cal dir que l’equip que els ha recuperat se'ls anomena els 'Indiana Jones del cinema'.