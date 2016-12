La minisèrie de nazis que ha commocionat Alemanya

Divendres, 18.10.2013. 07:00 h

Fa un parell de setmanes per recomanació de la meva dona, que és historiadora, vam començar a mirar una minisèrie anomenada “Fills del Tercer Reich”, i va ser colpidora. Cal dir que el tema de la Segona Guerra mundial sempre m’ha agradat, el cine n'ha tractat tots els vessants possibles amb pel·lícules tan memorables com Los Doce del patibulo, Salvad al soldado Ryan, Enemigo a las puertas o la Gran evasión, que relaten la versió dels aliats guanyadors. També n'hi ha hagut com el Hundimiento on es tracta la versió alemayna de la guerra. Però aquesta minisèrie de 3 capítols va un pas més enllà i ens descriu la vida de 5 amics alemanys en diferents posicions durant tot el conflicte.



Aquesta minisèrie l’ha emès al septembre el Canal + en exclusiva i el títol original és ‘Unsere Mütter , unsere vàter', cal dir que la sèrie que ha fet història a Alemanya amb una audiència de 7 milions d’espectadors. Està dirigida per Philipp Kadelbach i el seu pes rau sobretot en els seus icònics personatges, interpretats per joves estrelles de la televisió i el cinema alemany : Volker Bruch , Tom Schilling , Miriam Stein , Katharina Schutter i Ludwig Trepte .





La història narra com un grup d'amics alemanys viuen el conflicte de diferent manera. És una visió molt rica, perquè veiem com a tots la guerra els fa perdre alguna cosa. Sens dubte la guerra els separa, encara que al principi creguin que la victòria demolidora de l'exèrcit alemany en pocs mesos faria que es retrobessin aviat. Un dels personatges és jueu Viktor. Altres dos, germans, són soldats , Wilhelm i Friedhelm Winter. Una de les noies , Charly , és infermera voluntària al front amb un sentit únic del que és una dona alemanya. I l'altra noia és la Greta , que és cantant . Cadascú veu la la guerra i els seus efectes reals al bàndol alemany: uns al front rus (Els germans i la Charly); una altra a la ciutat , amb Greta sobrevivint a la seva manera ; i el Viktor, en la traïció i la fugida .



Els capítols que duren 90 minuts van recorrent amb els protagonistes la guerra des del 41 fins al 45 . L'evolució del conflicte és paral·lela a la dels personatges , que parteixen amb idees bastant clares del que es van a enfrontar, però que van canviant , inevitablement . Sens dubte és una visió molt diferent a la qual estem acostumats. A més, la visió no és dels guanyadors, sense entrar dins d'una apologia del nazisme, explica amb claredat i sense embuts el punt de vista dels personatges. És una visió crític i crua de la història. Atorga vida i història reals a tots aquells combatents alemanys que en moltes pel·lícules se’ls pinta com a gent dolenta i deshumanitzada que lluita sense més pel seu líder. Hi ha moltes visions dels personatges i aquesta forma de veure el conflicte va evolucionant.



Te parts bèl·liqües realistes i molt atractives. Darrera del projecte hi ha un gran pressupost (14 milions d'euros ) . Les escenes de combat s’assemblen a les de ' Band of Brothers '. Crec ' Fills del Tercer Reich ' és una petita obra mestra que enganxa l'espectador i a més, se'n parlarà molt.



Extra la BSO es increïble: