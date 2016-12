Salmalos. Jordi Évole

Dijous, 20.2.2014. 17:42 h

Les sensacions que em desperta aquest personatge són contradictòries, és com una relació d'amor-odi. Per un costat trobo molt gran la feina que fa al capdavant de Salvados, ser la pedra a la sabata de l'administració pública, polítics i corruptes, cosa que l'ha portat a tenir un programa d'èxit. Per altra banda, crec que això l'ha fet arribar a un populisme excessiu, monòton, i que cansa. Aquells reportatges en què posava entre l'espasa i la paret a segons quin personatge, s'han convertit en una espècie de Sálvame Deluxe en versió LaSexta. Arriba un moment en què als 'convidats' els sotmet a una pressió innecessària, una ambició per deixar-nos en ridícul fora del normal, i unes ganes de protagonisme massa grans del presentador, que hauria de ser el fil conductor del programa, i no pas la cirereta del pastís. Val a dir que aquesta fórmula és molt vàlida quan ets l'espectador i el personatge que s'entrevista et cau malament, però cau moltes vegades en la seva pròpia provocació i deixa d'explicar les coses d'una manera suposadament transparent, què és el que pretén.L'altre dia, veient una entrevista que va fer el president de la generalitat Artur Mas, que val a dir, no és sant de la meva devoció, l'Evole es va deixar endur pel seu sentiment anti-Convergència i Unió, per destrossar el procés independentista de Catalunya. I ho va fer des del punt de vista més populista que hi ha, donant uns suposats arguments que al segle 21 no funcionen. Va preguntar al president Mas per temes com les pensions, les jubilacions, o una sèrie de coses sobre la suposada Catalunya independent que el president Mas no pot decidir a hores d'ara, i que moltes d'elles venen fins i tot imposades per Europa. Però que quedaven molt bé davant de la càmera per carregar-se el procés. A més a més, aprofitava per treure draps bruts de convergència, com el cas Millet, per fer-li perdre credibilitat a l'entrevistat, que semblava que en tenia moltes ganes. Tot plegat un guió que semblava més propi del Pere Navarro què d'algú que es fa dir periodista a la recerca de la veritat. Amb un discurs similar el Jordi Cañas que busca arguments per donar-se a la raó a si mateix, en comptes d'intentar buscar solucions a les preguntes que realment es fa la gent. És veritat que molts catalans volen saber si a la Catalunya independent s'hauran de jubilar als 65, 67 o 70 anys, o volen saber com funcionarà el sistema de pensions, o saber quants impostos hauran de pagar. Però a hores d'ara això és una cosa que el president Mas no pot respondre, la única resposta a aquesta pregunta és que això es decidirà quan Catalunya sigui independent i qui ho decidirà seran els propis catalans, si és que Europa no hi posa la falca. Però que almenys, després del procés, ho decidiran els mateixos catalans i no pas des d'un despatx de Madrid.