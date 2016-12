tumeteo. Formidable app sobre meteorologia

Dijous, 20.2.2014. 11:11 h

Ahir una bona amiga ens va descobrir una nova app per l'smartphone. Es tracta de tumeteoBCN, una aplicació que dista molt de les tradicionals app (que n'hi ha a patades) al mercat. I dista molt per dues coses. La primera és que és en català: punt a favor. La segona, que la previsió no és automàtica: puntàs a favor.La majoria de les app són del tot automàtiques però la gràcia d'aquesta app és precisament que darrera hi ha un equip de meteoròlegs que l'actualitzen a diari. A més, t'ofereix amb serveis push notificacions que t'avisen si arriba algun fenomen meteorològic a tenir en compte a la teva ciutat. També té un espai que amb to divertit t'aconsella com anar vestit o si cal que agafis el paraigua. Ofereix a més la temperatura, el vent, la humitat i la sensació tèrmica basant-se amb les dades de la teva estació més propera i a més permet als usuaris enviar fotografies (a través de twitter) que es visualitzen sobre les dades del temps. També té un històric que et permet veure el temps que va fer qualsevol dia anterior.De moment l'aplicació està disponible per Madrid i Barcelona per ios i android però la intenció que tenen és que més ciutats es sumin al projecte.