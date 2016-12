Les set ciències

Dilluns, 10.3.2014. 10:34 h

Tots tenim clar que el so és un fenomen físic originat per la vibració dels cossos i que es transmet per l’aire en forma d’ones, veritat? Doncs perquè m’hi jugaria el que vulgueu, dient que si us parlo de la “música de les esferes” i l’univers com a un immens instrument musical, us pensareu que m’estic ficant en temes de caire esotèric i místic? Lluny de tot això, avui voldria parlar-vos de la relació entre ciència i música, que sembla que era més estreta a l’antiga Grècia que en l’actualitat.



Avui en dia entenem com a ciència al conjunt de coneixements i l’activitat destinada a assolir-los, que es caracteritzen formalment per la intersubjectivitat i pràcticament per la capacitat de fer previsions exactes sobre una part de la realitat. També considerem ciència cada branca o departament de coneixences sistematitzades considerat com a camp d’investigació o objecte d’estudi. Aquestes definicions, extretes de l’Enciclopèdia Catalana, no són ni molt menys les úniques que podem trobar si som curiosos i busquem una mica més a fons, el que sí que veurem és que a tot arreu ens donaran exemples de ciències diferents i rarament s’hi inclourà la música. Això no ha estat sempre així i tenim una paraula, que amaga un petit secret i a més, descriu a una persona que ho sap tot o almenys presumeix d’aquesta qualitat: El o la setciències.



A l’edat mitjana es va dividir l’ensenyament a les escoles en dues grans seccions o dues vies per aconseguir el coneixement, que van anomenar Trivium i Quatrivium. Dins del Trivium, s’hi trobava lagramàtica, la dialèctica i l’oratòria. En el Quatrivium, hi havia l’aritmètica, la geometria, l’astronomia i la música. La reunió d’aquests set coneixements, que es deien arts liberals, formaven la universitat de la ciència, i dominar-les es considerava com el major esforç de l'enteniment humà. Aquí es doncs, on trobem el motiu pel qual parlem de setciències i no de deuciències per exemple. També podem veure com situaven la música al “sac” de les ciències i no al de les arts i humanitats. Val a dir però, que de tot junt n’anomenaven “arts liberals” i no ciències liberals. Quin embolic oi?



Potser és, tal com he comentat en altres articles, aquest afany per posar etiquetes a absolutament tot, el que ens fa oblidar la interrelació de les coses que existeixen en aquest món. Potser arts i ciència no són conceptes tan allunyats l’un de l’altre a pesar del que algunes definicions de diccionari ens vulguin mostrar. Tal com deia Einstein “La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.”



Avui m’agradaria presentar-vos a en Pau Codina Masferrer, violoncel·lista amb una gran trajectòria musical que comença a Manlleu i passa per altres països com Anglaterra i Bèlgica. La crítica del país sempre n’ha elogiat la maduresa, bellesa i sensibilitat. Pau, ha deixat de ser una promesa per convertir-se en un gran intèrpret. Així doncs, comparteixo amb vosaltres un vídeo seu a piano i violoncel amb el que podreu sentir la més bella i profunda emoció que ens és donat sentir, la que genera tota veritable ciència.