Gat per llebre

Divendres, 7.2.2014. 12:49 h

Fa uns dies, intercanviant opinions sobre música i videoclips amb un amic, em va parlar d’una cançó i un artista que li semblava molt bo i a més tenia moltes reproduccions al youtube. Li vaig preguntar quin era el nom exacte del tema per poder buscar-lo per internet i aquí teniu el link: https://www.youtube.com/watch?v=RbtPXFlZlHg Independentment de si us agrada l’estil de música, el que diu la lletra o l’estètica del vídeo, heu observat alguna cosa que us cridi l’atenció en la relació que s’estableix entre les imatges i la música? Potser si sou músics sí, però si no us dediqueu professionalment a la música, el més provable és que no.



Amb l’anterior afirmació no tinc ni la més mínima intenció de situar als músics en un pla superior d’intel·ligència ni res per l’estil. A més, val a dir que us he posat un exemple musical perquè és del que tracte aquest bloc però la teoria la podríem aplicar en molts altres àmbits. Tornant al vídeo, m’explico: A mi el que em va cridar l’atenció en veure’l és que resulta que l’instrument que fa unes quantes notes al minutatge 00:14 i la melodia al 00:56, és un saxo i en aquests precisos instants al videoclip hi surten noies, que toquen la trompeta o millor dit, que fan veure que la toquen. Com s’explica que un artista tan mediàtic publiqui un videoclip amb aquesta errada i que, dels molts comentaris del video, només n’hi hagi un o dos que en parlin? Ens agrada que ens enganyin? Ho permetem? Si ho estan fent amb un videoclip, molt provablement ho fan en d’altres coses i no ens n’adonem.



Amb la quantitat d’imatges, missatges, informació, música que consumim i a la velocitat que ho fem, sovint ens perdem petits detalls que en realitat són el que fa de la nostra existència quelcom únic i especial. A vegades el “saber” ens porta més mal de caps, que el “no saber” i tal com diu la dita “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Tenim moltes pors i fins i tot tenim por d’admetre que les tenim, és com que en el fons no ho volguéssim saber, però què volem saber? Què necessitem saber? Entre la por i la mateixa inèrcia de viure el dia a dia potser això queda una mica borrós i no hi trobem el sentit. I jo em pregunto, què és el que dona sentit a les nostres/vostres vides? Evidentment no serà el saber si sona una trompeta o un saxo, però si quetot pot canviar substancialment depenent de la lent que fem servir per mirar-nos-ho.



Avui m’agradaria presentar-vos a la Always Drinking Marching Band, que va néixer l’estiu del 97 a les festes de Gràcia, Barcelona. Amb els seus vídeos i sobretot en els directes podreu contagiar-vos de bonesvibracions i, perquè no, de pas conèixer una mica més tots els instruments de vent que utilitzen sense confondre’n cap! Bromes a part, passeu-ho molt bé amb la seva música, i sobretot gaudiu de cada detall sense deixar-vos enganyar per ningú!



https://www.youtube.com/watch?v=6LMaRhU2aY0



https://www.facebook.com/admb.productions