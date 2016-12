Sense límits

Dimarts, 7.1.2014. 16:22 h

Un tret característic de les persones és la seva capacitat i disposició per aprendre en diversos contextos i situacions que es basen en processos de socialització i enculturació.(Cèsar,Coll, 2010) Ara bé, sempre aprenem a mesura que ho necessitem? Sabem identificar exactament el que ens fa falta a cada moment? Aquestes qüestions es podrien respondre de maneres molt diverses, tantes com persones hi ha al món.



Els processos d’aprenentatge, que poden ésser implícits/incidentals o bé voluntaris/intencionals, tenen lloc al llarg de la nostra vida des que naixem i es combinen entre ells. En el nostre sistema educatiu, que malauradament es transforma de dalt a baix en relació directa als canvis polítics, també hi trobem variacions evolutives en alguns àmbits, que poden ésser positives. Des de fa un temps ençà, s’ha anat prenent consciència de la importància “d’aprendre a aprendre” i del que això suposa per la millora en l’adquisició de coneixements i treball de les potencialitats i competències.



No només és important el fet de saber com aprenem i entendre-ho sinó que també cal aprendre a pensar. Sembla molt obvi però, si ens aturem un moment i reflexionem veurem que potser els nostres pensaments a vegades ens han frenat o no ens han ajudat a aconseguir el que desitjàvem. Som lliures i ens ho repeteixen mil vegades però la llibertat, com tot, té coses bones i coses dolentes. A més, hi ha molts elements que poden coartar-la.

Alguns d’aquests elements, poden ser els límits, que nosaltres mateixos ens imposem o que ens imposen altres, sovint de manera inconscient. Però en aquest cas, jo proposaria tractar aquests límits de manera que fossin només el final de quelcom i el principi d’una altra cosa, o bé com a guies que ens serveixin per dibuixar els contorns dels camins que anem escollint.



Avui m’agradaria parlar-vos de Toni Xuclà, gran músic i artista polifacètic així com també persona admirable. Durant la seva conferència el mes passat a la UB, vaig poder veure que la seva carrera tan professional com personal, ha estat un clar exemple de persona que ha après en la mesura que ha necessitat fer-ho i sense límits. Amb aquestes premisses, ha enfocat un dels seus projectes anomenat CampusRock.

El CampusRock és una escola itinerant de música que combina la creació, la interpretació, les gravacions, els concerts, la joventut, les ganes, el màxim moviment d’idees i la valoració constructiva de la feina que fan tots els alumnes de cada edició. Ens calen aquest tipus d’iniciatives, innovadores i adequades a les necessitats del moment, que funcionen amb il·lusió, força, convicció i direccionalitat, tot treballant sense pressa però sense pausa.





http://www.campus-rock.com

https://www.facebook.com/ campusrockadim