Dissabte, 7.12.2013. 16:41 h

( 8 vots ) carregant carregant



La música instrumental, o altrament dita música sense cantant, no gaudeix de gaire popularitat al nostre país. El motiu a vegades pot semblar molt evident però si aprofundim en el tema potser no ho és tan. El cas és que on hi hagi un/a cantant és on es centraran les mirades i les orelles dels consumidors de música, abans que en formacions on la veu principal la porta algun altre instrument. Alguns podrien dir que això és degut a què la veu és quelcom que fa servir tothom d’una manera o altra i que per tant és més proper i crida més l’atenció.



Com és que, si no hi ha cantant l’anomenem música instrumental? Que potser no és un instrument la veu? Segurament la gran majoria de persones a qui preguntéssim ens respondrien que hi ha instruments diferents i llavors hi ha la veu, fent aquesta separació que en realitat no acaba de ser del tot acurada, no obstant és acceptada en general.



Deixant a part hipòtesis de perquè les formacions musicals amb cantants aconsegueixen més popularitat que les que no en tenen, el que està clar és que el primer punt per tirar endavant qualsevol projecte és el de creure-hi fermament. Tot plegat, de la vida n’hi ha una part que ens ve donada i l’altre que la podem escollir nosaltres. Perquè doncs, en comptes de lluitar per coses que no podem canviar, aprofitem i treballem en allò que sí que tenim a les nostres mans? Actualment, en el món de la música es demana al músic una especialització. Fins i tot per part dels mateixos músics sembla que doni més o menys prestigi el fet de tocar en una formació d’un estil o d’un altre. Gustos personals i prejudicis de cadascú són motiu d’una present segregació musical. Aquest músic especialitzat ha de crear un producte concret i l’ha de defensar a capa i espasa, si mentrestant toca amb formacions que no concorden exactament amb el seu projecte personal ja se’l titlla de “venut”.



Potser hauríem de deixar de banda aquests prejudicis i recordar que si som músics és perquè fer música ens fa feliços i tal com diu en Pep Poblet: “Si puc guanyar un duro amb la música, no en guanyaré cinc fent una cosa que no em faci feliç.” Gran músic i millor persona, va començar estudiant clarinet clàssic i ara ja fa temps que toca el saxo de manera autodidacte. Ell és un gran exemple d’artista polivalent, que creu en el que fa, en gaudeix i té cura de tot el procés que segueix la seva música, des de la creació de les cançons fins al disseny dels discos i la seva distribució.





http://www.youtube.com/watch?v=kp8YaX94zsA



http://www.youtube.com/watch?v=QyIHTYTPrbo