Ser de veritat

Sigui com sigui, a vegades les exageracions ens ennuvolen la vista i no ens deixen fixar en el fet que existeixen artistes que viuen una vida “sana”, amb tot el que això comporta, i que mostren o ens expliquen coses i situacions amb les quals fins i tot ens podem sentir identificats, sense més complicacions, simplement amb el seu punt de vista particular.

Avui m’agradaria que coneguéssiu, si encara no el coneixeu, Guillem Roma, que fa uns dies m’explicava que ell creu que del que es tracta és de ser com ets o de ser tal com et transformes quan fas música. Segons en Guillem, amb qui estic completament d’acord, depenent del tipus de música que fas necessites una actitud o una altra per poder arribar fins a qui et vols comunicar. Fa falta doncs, una sinceritat i coherència amb el que ets o el que vols mostrar de tu. Qualitats que Guillem Roma ens demostra amb el seu darrer treball amb el nom: Oxítocina.







Facebook de Guillem Roma